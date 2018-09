Geblesseerde keeper Te Werve droomde van strafschoppen

Hopen op penalties. En dan de winnende pakken... Dat was mijn droom.



Keeper Carlo Willemse doet niet eens zijn best om te verhullen dat hij baalt als een stekker. Geef hem ongelijk. Mede dankzij zijn katachtige reddingen in de met 3-1 gewonnen bekerwedstrijd vier weken geleden tegen Marvilde bereikte HVV Te Werve de volgende ronde. Waarna vervolgens bij de loting het grote Ajax als tegenstander uit de koker rolde.



In de kantine van de tweede klasser uit Rijswijk luistert hij met de voltallige selectie naar een allerlaatste peptalk ,voordat de spelersbus het hele gezelschap naar Noordwijk zal vervoeren. Daar mag later op de woensdagavond een van de overige drie keepers van Te Werve proberen om zo lang mogelijk de nul vast te houden. ‘Oké dan’, hoort hij trainer Huib van Oostrom Soede naast een van tevoren door hem volgekalkt planbord zeggen. ‘Ajax dus. Wat gaan we doen? Genieten. Dat gaan we doen!’