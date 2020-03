‘Gebreide Joop’ is overleden: Een begrip op de Haagse voetbalvelden

INTERVIEW Rebelse kok Pierre Wind brengt ‘ecokook­boek’ uit: ‘Een klein standbeeld zou wel gewaar­deerd worden’

17:05 Hij heeft zich voor zijn doen best lang rustig gehouden. Na het alom geprezen boek Smaakpretpark uit 2009 hield hij zich in elk geval op de markt van kookboeken even op de vlakte. Maar nu is Pierre Wind terug. Met een handboek voor duurzaam koken. ,,Elke keer als ik zie hoe mooi alles gegaard is, maak ik weer een vreugdesprong!’’