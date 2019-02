Gebrek aan Ghanese tolken lastig voor zaak misbruik-pastor

De slachtoffers waren toen tussen de vijf en achttien jaar. Het zou onder meer gebeurd zijn tijdens een olieritueel, waarbij de meisjes olie op hun buik gesmeerd kregen. In 2016 vertelden de slachtoffers het aan hun moeder, die eerst naar de kerk stapte. Toen ze daar geen gehoor vond, ging ze naar de politie.

Over een mogelijke bekentenis van de pastor bestaat veel onduidelijkheid. Er zijn nauwelijks tolken te vinden die het Twi, een Ghanese taal, goed kunnen vertalen en in elk geval een van de vertaalde verhoren wordt in twijfel getrokken. Bovendien zegt D. zelf dat hij excuses aanbood voor iets dat hij niet heeft gedaan, om zo toch zijn kerk te beschermen.