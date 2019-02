Gebrek aan Ghanese tolken lastig voor zaak van misbruik verdachte pastor

Haagse moordver­dach­te na jaren opgepakt in Brazilië

14:16 Een man die in Nederland al jaren wordt gezocht voor moord, is aan de kust van de Braziliaanse staat São Paulo gearresteerd. De 37-jarige man, die de bijnaam Tico heeft, is afkomstig uit Curaçao. Hij zou in 2015 een man hebben vermoord in Den Haag.