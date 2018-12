Gebrek aan ruimte nekt veel start-ups

,,Iedereen wil naar Amsterdam. Daar is het hot en super. Den Haag is 'maar een ambtenarenstad'. Het beeld dat Den Haag suf en saai is, is hardnekkig'', zegt Henk Kool, voorzitter van de Economic Board. Hij vindt dat de hofstad in ieder geval moet werken aan een beter imago. ,,Dat is belangrijk om goede mensen voor de bedrijven aan te trekken.‘’



Kool reageert op berichten uit het Financieele Dagblad, dat bekendmaakte dat 680 Nederlandse bedrijven dit jaar zijn uitgeroepen tot FD Gazellen. Dit zijn de snelste groeiers van het land, jonge bedrijven die het eerste jaar al een omzet draaiden van minstens 250.000 euro.