Gebroken polsen, handen en ellebogen: Nieuwe coronahobby’s zorgen voor veel botbreuken

Kersverse ouders hoeven straks niet meer naar de balie voor geboorte­aan­gif­te

1 mei Geboorteaangifte kan in Den Haag, net als in Utrecht en Rotterdam, binnenkort digitaal geregeld worden. Vaders of moeders hoeven dan in de eerste drukke dagen na de bevalling niet meer per se naar het stadhuis of stadsdeelkantoor Escamp. Ze kunnen de aangifte in de kraamweek thuis, of mogelijk zelfs vanuit het ziekenhuis doen met de laptop.