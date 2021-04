Gebruik, bezit en verkoop van lachgas vanaf morgen verboden in heel Den Haag

,,Veel mensen hebben last van het gebruik van lachgas”, legt de gemeente uit. ,,Het geeft risico’s voor de gezondheid en in het verkeer en het zorgt voor troep op straat.”



Het is mede daarom vanaf 1 mei verboden om lachgas te gebruiken in de openbare ruimte. ,,Bijvoorbeeld in speeltuinen, op straat, het strand of in parken.” En ook voor het bezit van lachgas, bijvoorbeeld in tanks, ampullen of ballonnen, geldt vanaf morgen een verbod. Daarnaast is verkoop (venten) op straat ook strafbaar. ,,U kunt hiervoor een boete krijgen.”