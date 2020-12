‘Gedachte van terreurdaad is bij mij nooit ver weg, maar je moet oppassen met snel conclusies trekken’

UpdateBij een steekpartij in een Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn gisteren drie gewonden gevallen. De verdachte, een 43-jarige man, is zojuist aangehouden .

Het was druk in de winkelstraat toen er rond 12.00 uur een steekpartij en brandstichting plaatsvond. De bovenburen van de winkel hebben een slachtoffer gezien met grote verwondingen aan het hoofd. ‘Er was erg veel bloed.’ Omwonenden vertellen dat er een man de supermarkt binnenkwam, drie willekeurige mensen neerstak en vernielingen aanrichtte.

Een medewerker van de supermarkt zegt dat het zou gaan om een vaste klant. ,,Niemand weet waarom precies. ik hoorde dat het misschien wraak was omdat hij een keer iets gestolen had. Alle medewerkers zijn geschrokken, iedereen is natuurlijk geschrokken.”

Paniek

Zelf was ze op dat moment niet meer in de winkel, omdat haar dienst er net op zat. Wel zag ze de twee slachtoffers die vakken aan het vullen waren bij de vriesvakken boven de winkel toen die opgevangen werden. ,,Een was gewond aan zijn voorhoofd. De andere in zijn nek. Hij was gestoken met een mes. Later hoorde ik dat er ook brand was in de winkel. ”

De eigenaar van de bruidsmodezaak naast de Albert Heijn was net een sigaretje aan het roken toen het gebeurde. ,,Er kwamen opeens allemaal mensen naar buiten rennen. In paniek. Ik hoorde dat iemand drie of vier mensen neergestoken heeft en daarna brand heeft gesticht.”

Expert

Yannick Veilleux-Lepage is een van de getuigen die op het moment van het incident langs de supermarkt loopt. Hij is universitair docent op de Haagse campus van de universiteit Leiden en gespecialiseerd in terrorisme en politiek geweld. Hij laat zijn hond uit als er plotseling politiewagens aan komen rijden, eerst een onherkenbare, later de reguliere gestreepte voertuigen. Op Twitter plaatst hij een video waarin te zien is dat de hulpdiensten zijn gearriveerd. Het beeld gaat gepaard met de oproep om niet naar de Grote Marktstraat te komen. ,,Het is op zo’n moment het beste om de autoriteiten hun werk te laten doen. Ik zag gelukkig dat ze snel en gestructureerd handelden.”

Veilleux-Lepage waarschuwt ook om niet te snel uit te gaan van terrorisme, zijn expertisegebied. ,,De gedachte van een terreurdaad is bij mij nooit ver weg, maar je moet oppassen om te snel conclusies te trekken. Het is makkelijk om patronen te zien tussen incidenten die er eigenlijk niet zijn. Je moet dus heel voorzichtig zijn met speculeren daarover.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.