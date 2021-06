Gedenkplaat van Haagse ouders voor opvang tijdens hongerwinter voor de tweede keer kwijt

Het is 1944 en de hongerwinter is uitgebroken. Ouders in Den Haag zijn wanhopig. Ze kunnen hun kinderen nauwelijks nog te eten geven. Besloten wordt om ze naar Drenthe te sturen, waar nog wel te eten is. In februari 1945 vertrekt een trein vol van het toenmalige Den Haag Staatsspoor naar het noorden. 277 kinderen uit Den Haag komen terecht in Westerbork.