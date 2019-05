Gedeputeerde Han Weber (51) treedt af om reputatie te redden: ‘Echt klote dat dit is gebeurd’

Aan de eettafel in zijn prachtige woning in Den Haag valt het woord geregeld: ‘correct’. Alsof de gewezen provinciebestuurder Han Weber zichzelf ermee definieert. Des te pijnlijker is het dat de Hagenaar na acht jaar als gedeputeerde in Zuid-Holland opstapt met een smet op zijn blazoen. Weber rekent het zichzelf zwaar aan dat hij per ongeluk belangrijke informatie heeft achtergehouden over een groot regionaal warmteproject, vertelt hij enigszins aangeslagen.