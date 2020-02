Gedetineerde bevalt in een taxi onderweg naar het Westeinde

Haagse begraaf­plaats St. Barbara opent in 2021 nieuw crematori­um

8:11 Op begraafplaats St. Barbara in de Binckhorst in Den Haag komt volgend jaar een nieuw crematorium. Komende zomer begint de bouw op het terrein bij de condoleanceruimte. Ook komt er een ruimte waar het voor bezoekers mogelijk is om een kaarsje te branden of een moment van rust te pakken.