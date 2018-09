Gedode man Albardastraat was cliënt maatschappelijke opvang

Bewoners van de Albardastraat in Den Haag zijn ongerust nu een cliënt van de maatschappelijke opvang Limor slachtoffer is van een dodelijke steekpartij. De verwarde man werd zondag neergestoken. Zijn nieuwe buurman (27) is aangehouden als verdachte.

Volgens bewoners loopt het aantal verwarde personen in hun buurtje de spuigaten uit. Ze vragen zich af, na het fatale geweld, of er voldoende toezicht op en begeleiding van deze mensen is.

In de straat lopen veel cliënten van GGZ Parnassia naar de ambulante kliniek op die plek. En sinds enige tijd huurt Limor er ettelijke portiekflats voor haar cliënten. Het gaat om personen die volledig aan de grond zaten en worstelen met een verslaving of psychiatrische problemen. Limor rept zelf over ‘zware complexe cases’, maar wil niet openbaar maken hoeveel woningen zij verhuurt aan de ex-daklozen. ,,Daar gaan wij geen informatie over geven.’’

Quote Wat krijgen we nu weer in onze straat wonen? Wat is hun achter­grond? Het wordt allemaal geheim gehouden. Buurtbewoner De buurtbewoners zijn het beu. ,,We hebben alleen al in onze portiek drie van deze gevallen om ons heen wonen’’, aldus enkele buren, die zeggen veel overlast te ondervinden. Uit angst voor gedoe met cliënten om hen heen willen ze niet met hun naam in de krant. ,,Onlangs werd een ruit ingegooid. Er wordt tegen de muur geplast, mensen liggen soms dronken in de bosjes of ze blowen op de trap.’’

De dodelijke steekpartij laat wel alarmbellen rinkelen, zeggen mensen die al meer dan 20 jaar in de straat wonen. ,,Ik heb er niet van kunnen slapen. Deze mijnheer is nu dood. Wat krijgen we nu weer in onze straat wonen? Wat is hun achtergrond? Het wordt allemaal geheim gehouden.’’

Een bewoonster noemt de situatie sinds de dodelijke steekpartij ‘best angstig’. ,,Dit betreft mensen waar je tegen praat en die opeens door het lint gaan’’, zegt haar man. Volgens een andere buurman is het de schuld van alle bezuinigingen.

Wat er aan de geweldsuitbarsting van zondag ten grondslag ligt? Ze hebben geen idee. Mogelijk sloeg de vlam in de pan tijdens een soort feestje, speculeren ze.

In de war

De buurt weet wel dat het slachtoffer en de verdachte nog maar een paar maanden naast elkaar woonden. Het 46-jarige slachtoffer was volgens hen geen overlastgever. ,,Hij deed alles voor je. Maar hij was ook in de war. We hoorden hem op het balkon een keer over zijn moeder schreeuwen.’’

De man had een volwassen zoon, die regelmatig bij zijn vader op bezoek kwam. De zoon gaf zijn scooter aan zijn pa cadeau en ook schonk hij hem een mooi trainingspak. ,,Daar was hij erg blij mee.’’

Het stel heeft bloemen bij de woning van de gedode man neergelegd. ,,Wij vinden het rot voor die kerel.’’ De aangehouden buurman zit nog vast en is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Limor bevestigt dat het slachtoffer een cliënt was, maar wil verder niet reageren op de situatie in de straat. ,,Waar laat je mensen? Dat is een maatschappelijk probleem. Dat is een punt voor de politiek. Voor de wethouder maatschappelijke opvang. Bij hem moet je zijn’’, meent Marjon van Stijn van Limor.