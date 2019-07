Gedumpt bokje mekkert drie dagen om hulp in volkstuinencomplex Leidschendam

De eigenaar van de betreffende volkstuin werd gebeld met de melding dat ‘zijn’ bokje al dier dagen stond te mekkeren. Maar de man wist van niets en zei geen bok te hebben in zijn tuin. Hierop werd de dierenambulance gealarmeerd, die het jonge dier gisteren uit de pijnlijke situatie wist te redden. ,,Het bokje zat met een dun touw aan het hekwerk vast en heeft hierdoor vermoedelijk de verwondingen aan het hoofd opgelopen”, zegt de woordvoerder van de dierenambulance in Den Haag.

Nadat dierenambulancemedewerker Daniel het bokje had bevrijd, heeft hij het dier meegenomen naar de Oosterbeek in Den Haag. ,,Het kan zijn dat het dier achtergelaten is door iemand, maar het kan ook gewoon zijn ontsnapt en daarna door een andere volkstuinhouder zijn vastgebonden omdat deze dacht dat het bokje niet los hoorde te lopen”, verklaart hij.

Ondeugend

Wat er met het dier gaat gebeuren is vooralsnog onduidelijk. ,,Het bokje loopt hier nu vrolijk rond in de stal, maar we gaan op zoek naar een passende opvang voor het dier.” Als er geen opvang wordt gevonden kan het ook zijn dat het dier in de Oosterbeek blijft. ,,Jaren geleden hebben we ook een bokje van jongs af aan hier gehad. Dat was ontzettend leuk. Bokken zijn ondeugende dieren die graag willen spelen. Het spelen wordt alleen minder leuk als het dier een gewicht van 200 kilo aantikt. Dan kan het ineens een stuk pijnlijker worden”, blikt de woordvoerder terug.