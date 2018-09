Gedumpte vechthonden overspoelen het Haags Dierencentrum

Eerste veganis­tisch restaurant van Den Haag krijgt keurmerk

13 september Veggies On Fire heeft als eerste veganistisch restaurant in Den Haag (en als derde in Nederland) het EKO-keurmerk Horeca Goud gekregen. Het certificaat geeft aan dat minimaal 80 procent van de ingrediënten van biologische kwaliteit is. Het certificaat is vandaag overhandigd.