Gedupeerden gasexplosie kunnen toch zoeken naar eigendommen

Het puin is, samen met de inboedel uit de gesloopte woningen, afgevoerd en opgeslagen. Voor de verzekering zijn alle spullen afgeschreven, maar de gemeente wil de gedupeerden toch de kans bieden om te zoeken naar persoonlijke eigendommen. ,,Dan gaat het om spullen met emotionele waarde, zoals fotoboeken of een knuffel van een kind”, zegt een woordvoerder van de gemeente.



Vooralsnog zijn de afgevoerde containers niet vrijgegeven omdat er nog onderzoek plaatsvindt. Hoe mensen naar hun eigendommen kunnen gaan zoeken is nog niet bekend.



