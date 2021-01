Gedupeerden staan paf door nieuwe deal met Schouten Bouw: ‘Faillissement is vies spel geweest’

,,Dit is bizar. Juridisch mag dat wellicht, maar moreel is dit toch fout?" Aan het woord is een gedupeerde koper, die slapeloze nachten had vanwege de bouwproblemen bij Schouten. Hij en andere huizenkopers in Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Amstelveen zaten vele maanden in onzekerheid, omdat Schouten Bouw in 2019 vanwege geldproblemen stopte met de bouw van hun droomhuis. De fundering was al gestort en soms stonden er al wat muren, maar daar bleef het bij.