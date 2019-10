Gedwongen verhuizen om werk: 'Het was mijn pareltje'

Rosa en haar vriend kochten het in 2016. ,,We komen uit Delft, maar wilden op een gegeven moment nog een keer ergens anders wonen. Dat werd Rotterdam. Toen we later wilden gaan kopen, hebben we ook daar gekeken, maar vonden we dit huis in Delft.‘’



Het huis was al helemaal opgeknapt. Een karakteristiek pand uit 1928, maar dan met alle moderne comfort. Alleen de kleuren waren Rosa iets te bont. En dus werd er een hoop gewit, om rust te brengen. ,,Het huis heeft veel originele details zoals de en-suitedeuren, het glas in lood en de granitovloer in de gang. Dat vind ik prachtig. En het leuke is dan om je huis met je eigen smaak af te maken.‘’



Rosa is interieurontwerper en wist dus precies wat ze voor haar eigen interieur wilde. ,,Ik hou van Nederlands design. Het is heel leuk om een oud huis te combineren met een moderne inrichting. Ik heb me suf gezocht op Marktplaats, maar veel gevonden wat ik zocht. Mijn grootste schat is de Panamalamp van Wim Rietveld. Die heeft natuurlijk een prominente plek in de woonkamer gekregen.''