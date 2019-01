‘Ravage in Den Haag te volgen, met veel verslaggevers erbij’, twittert de hoofdredacteur van Omroep West. Zo’n bericht prikkelt een nieuwsjunk als ik. Natuurlijk ben ik opgelucht dat er geen doden zijn en baal ik van iedere gewonde. Maar ik schoot pas echt vol toen ik een kat zag die gistermorgen, na de ontploffing, werd gered. De brandweerman kreeg een knuffel van de eigenaresse. Waarom je daar dan zo emotioneel op reageert? Omdat je zelf ook twee katten hebt natuurlijk.

Zondagavond leek Laak wel een oorlogsgebied. Omliggende straten waren afgesloten, zodat brandweer en politie een vrije aanrijroute hadden. Een lange rij ambulances stond klaar. Er was overduidelijk een rampenplan in werking gesteld. In de paniek direct na de instorting wisten omstanders een vrouw uit het puin te redden, daarna namen de hulpdiensten het over - en vanaf dat moment keek ik live mee op de tv.

Intrigerende tv

Het beeld was niet bijzonder, slechts één camera (bezuinigingen!) en we keken urenlang aan tegen een paar opklapschermen waarachter een reddingsoperatie plaatsvond. Vreemd dat je dan niet even aanbelt bij de mensen aan de overkant op de eerste etage en daar je camera neerzet. Dan kijk je over de afzetting heen. Minpuntje. Het commentaar van de verslaggevers was betrokken en omdat het ‘live and happening’ was, bleef het intrigerende tv.

Bovendien voorkom je door een live-uitzending dat mensen er zelf naartoe gaan om te kijken - eerlijk gezegd was het weer op zondagavond daar ook niet naar. Snoeiharde regenvlagen en helse windstoten. Nee, dan liever op de bank. En je realiseren wat voor een mazzel jij hebt dat het jou niet is overkomen. Dus: geef aan de mensen die alles is ontnomen. Ze zijn alles kwijt. Niet in Syrië, maar hier in Laak. De actie Laak voor en met Elkaar, die samenwerkt met het Rode Kruis, is te bereiken via doneeractie.nl.