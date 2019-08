Geef bewoners inspraak over invulling publieke ruimte wanneer je ze ervoor laat betalen

In de Binckhorst verrijzen in de komende jaren zo’n vijfduizend huur- en koopwoningen. Broodnodige huizen in een uitdijende stad - op een plek die voorheen bekendstond om bedrijven en industrie. Voorzieningen als parken en speeltuinen zijn er in dit gebied nog niet, maar zijn wel een vereiste om wonen in de Binck, in de woorden van de gemeente, ‘hip and happening’ te maken.