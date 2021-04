Geef mij maar Nida, Islam Democraten of PvdE, alles beter dan de leegschedels van Denk

Denk doet definitief mee aan lokale Haagse verkiezin­gen: ‘Mensen hebben behoefte aan eenheid’

14 april Denk doet definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in Den Haag. Tijdens de landelijke verkiezingen wist de landelijke partij zoveel stemmen binnen te halen in de hofstad, dat niet meedoen geen optie was. Den Haag is zelfs zo belangrijk voor de partij dat partijleider Farid Azarkan, die waarschijnlijk als lijstduwer op de lokale lijst komt, persoonlijk het besluit wil toelichten. ,,We mikken op minstens vijf zetels.’’