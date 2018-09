'Geef scholieren geen cijfers meer'

Op feestjes wordt Hagenaar Jeroen van den Berg medelijdend aangekeken als hij zegt dat hij leraar is. 'Oh dat is zeker wel heel zwaar' en 'dan verdien je toch heel weinig?', zijn de geijkte reacties. Het beroep komt, mede door de stakingen vaak negatief in het nieuws. In een onlangs gelanceerde Haagse lerarencampagne, waarvan hij als leraar én lerarencoach één van de bedenkers is, worden juist de leuke kanten van het lesgeven benadrukt, ook in de hoop om meer mensen warm te maken voor het vak. Van den Berg figureert zelf ook als trotse meester in filmpjes op social media. Want het leraarschap ís geweldig, vindt hij, al zou het nóg leuker zijn als leraren eens wat meer lef zouden tonen.