'Geef water aan iemand die op straat leeft'

1.8 miljoen Befaamde stripverza­me­laar hoopt op wonder voor unieke stripcol­lec­tie

17:29 De collectie Matla met daarin 70.000 stripboeken en 100.000 striptijdschriften uit de periode 1858-2012 gaat tot groot verdriet van Hagenaar Hans Matla (68) definitief niet naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Het college van burgemeester en wethouders meldt in een brief dat definitief een punt achter het aankoopproces is gezet. Maar Matla blijft hopen, zegt hij.