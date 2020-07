‘Geen aanwijzingen voor actieve kinderlokker in Scheveningen’, zegt politie, ouders onthutst

De politie meldt dat een speciaal team van de politie afgelopen dagen intensief onderzoek heeft gedaan naar meldingen van een man die in Scheveningen kinderen zou benaderen. ,,Uiteraard neemt de politie dit soort meldingen altijd serieus. Zeker gezien de ernst van deze meldingen en de ongerustheid die dat met zich meebrengt”, laat de politie vandaag weten. Uit het onderzoek blijkt echter dat er geen reden is voor paniek.

,,Ondanks dat het team verschillende getuigen sprak, camerabeelden bekeek en buurtonderzoek deed, zijn tot op heden geen aanwijzingen gevonden dat er momenteel een kinderlokker actief is in Scheveningen.”

Geen link

De politie heeft beelden die rondgingen op sociale media onderzocht. ,,Daaruit bleek dat deze beelden geen verband hielden met de meldingen uit Scheveningen.” Verder ging er nog een foto rond die actief werd gedeeld op Facebook. ,,Deze bleek ergens anders in Nederland gemaakt en dus niet in Scheveningen. Deze persoon heeft ook geen link met Scheveningen.”

Onrust

In en rond Scheveningen was afgelopen week veel onrust omdat meerdere ouders meldden dat een man hun kinderen probeerde mee te lokken. Een meisje van elf jaar zei dat een man haar lokte met snoepjes om in zijn auto te stappen. Een kleuter zou aan de hand van een man zijn meegenomen uit een tuin, maar de moeder greep op tijd in, zei ze.