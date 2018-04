Geen ADO-supportersmars in Voorburg, wel een rolstoel voor Senna

Ze waren er niet voor een sfeervolle wandeltocht naar de laatste thuiswedstrijd voor de competitie tegen PSV, maar om een rolstoel aan Senna Kragt te overhandigen. ,,Dat dat uitgerekend hier wordt gedaan, is wel een knipoog naar de burgemeester”, legde Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf, uit. ,,Er zat geen kwaad achter die tocht en met deze hulpactie laten we zien dat we het hart op de goede plek hebben. De reactie van de gemeente Voorburg-Leidschendam was echt zeer overtrokken.”



Ras-ADO-fan Piet hoorde over de wens van Senna voor een rolstoel en ging meteen aan de slag. De 12-jarige Senna is niet gehandicapt, maar wil graag meedoen met zijn broertje Minck van vijf. Minck heeft OI, een brozebottenziekte. Hij heeft al zestien keer iets gebroken en werd al vier keer geopereerd. Senna kreeg vorige week op zijn school, OBS Prinses Catharina-Amalia in Leidschenveen, rolstoeltraining en kwam op het idee om ook een karretje te bemachtigen om zo nog beter met Minck te kunnen spelen.



Piet tikte er een op de kop. ,,We schieten wel vaker te hulp voor het goede doel. Ik werd geraakt door deze oproep.” Het was puur toeval dat de vader van Senna en Minck, Michael Kragt, een fanatiek supporter van ADO blijkt te zijn. Hij woont vandaag ook met zijn dochter Indy het duel met PSV bij. ,,We waren al ontroerd door dat plannetje van Senna, maar dat we nu een rolstoel van ADO’ers krijgen, maakt het allemaal nog mooier.”