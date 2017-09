Geen alcohol in het spel bij fatale crash

Geruchten over een straatrace staken hierdoor de kop op. Voor de politie reden ‘meteen door te pakken met een groot onderzoek, waaronder een remproef’, vertelt een woordvoerder. Of er echt sprake is geweest van een straatrace kan ze nog niet bevestigen. ,,Wij moeten onder meer verdachten nog horen. Ook zijn we op zoek naar mogelijke getuigen die de twee auto’s eerder die dag samen hebben gezien.’’



Op het moment dat de politie arriveerde stond alleen de blauwe Peugeot 306 er. De politie hield de bestuurder aan. Niet veel later werd ook de vermoedelijke bestuurder van de Golf aangehouden. Zij zijn 18 en 19 jaar oud. Ook de eigenaar van de Golf (45) zit vast. De politie denkt dat hij tijdens de crash in de auto zat. Van overmatig alcoholgebruik was geen sprake. De politie liet ze blazen; zij waren schoon.



Bewoners van de flat tegenover de plaats van het ongeluk noemen de dood van de man wrang. Zij zien dagelijks auto’s over de Generaal Spoorlaan razen. De gemeente gaat dat aanpakken, morgenavond is er een informatieavond over in de Schouwburg. ,,Voor die man is het te laat,’’ betreurt een bewoner. Zijn buurvrouw vertelt hoe zij, amper tien minuten voor het ongeluk, de verkeerssituatie nog met haar man besprak. ,,Wij kwamen thuis en zagen auto’s scheuren. Wij hadden het erover hoe fijn het was dat er eindelijk maatregelen genomen worden. En dan zo kort erna, die enorme klap... Triest.’’