Geen auto's in centrum tijdens The Life I Live

Voor een aantal plekken in de stad geldt van woensdag tot en met vrijdag een parkeerverbod. Dit wordt aangegeven met borden. Tijdens Koningsnacht is een aantal parkeergarages niet of anders te bereiken. Zo zijn de Markthof, de Q-Park Bijenkorf en de Museumkwartiergarage donderdag vanaf 18.00 uur niet meer toegankelijk. De Pleingarage is al vanaf 16.00 uur onbereikbaar - alleen vergunninghouders worden nog doorgelaten tot 18.00 uur. Hierna kan tot vrijdag 05.00 uur niemand meer in- of uitrijden.



De gemeente en de organisatie van het muziekfeest rond de verjaardag van koning Willem-Alexander geven als advies om met het openbaar vervoer te komen. Ook mensen die donderdag in de binnenstad werken, moeten even nadenken of ze wel goed weg kunnen komen uit de stad.



De HTM rijdt donderdag vanaf 18.00 uur met een aangepaste dienstregeling. De trams 2, 3, 4 en 6 stoppen in de binnenstad bij halte Spui. HTMbuzz zet de hele avond extra bussen in. Het belangrijkste knooppunt voor de bussen is Den Haag Centraal. Hiervandaan rijden tussen 00.45 en 05.00 uur de nachtbussen naar hun bestemmingen in de omgeving. Op 27 april rijdt de HTM volgens de normale dienstregeling.



Meer informatie via htm.nl en denhaag.nl/bereikbaarheid.