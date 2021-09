Geen badpak en handdoek mee? Alie (84) en Riet (82) liggen gewoon languit op deze relaxbank

Op Scheveningen Oud-bokskampi­oen Bertus de Graaf was portier bij vele bars: ‘Toen was geluk nog heel gewoon’

3 september Hij is een bekend gezicht in Den Haag én in Scheveningen. Oud-bokskampioen Bertus de Graaf heeft in de jaren zestig en zeventig als portier gewerkt. Eerst in de discotheek van het Kurhaus en in de Flamingo bar achter Palais de Danse. En in zaken als de Twee Gezusters en discotheek de Sands. Wij spraken hem voor de rubriek Op Scheveningen.