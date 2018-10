Geen bloemen maar rock-’n-roll voor ‘Jopie’

Prominent op het podium stond de opvallende overlijdenskist die de ernstig zieke Roelofs al geruime tijd voor zijn dood had uitgekozen. De kist, een instrumentenkoffer met als opschrift ‘Flightcase to Heaven’ en daarop een beeldje van Haagse Harry, kwam niet aangereden per rouwstoet, maar in het bestelbusje van het Rockart Museum in Hoek van Holland.