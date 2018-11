Geen boete, maar poetsbeurt voor jongen zonder rijbewijs

Een jongen (16) die dit weekend werd betrapt op het rijden op een brommertje zonder rijbewijs in de Herman Costerstraat in Den Haag, kreeg geen boete, maar een andere straf: politieauto’s poetsen.

De tiener was stiekem een rondje gaan rijden op de brommer van zijn vader toen hij werd betrapt door een agent. Gelijk gaf hij toe dit eigenlijk niet te mogen. De agent ging in gesprek met de jongen en zijn vader en besloot hem geen bekeuring te geven. Maar een overtreding is een overtreding, daarom kreeg hij een ietwat afwijkende straf: politieauto’s van bureau Hoefkade soppen.

Dat de jongen een schoonmaakstraf in plaats van een boete kreeg, schoot bij de PVV in de Haagse gemeenteraad in het verkeerde keelgat. De partij heeft inmiddels vragen aan het stadsbestuur gesteld. Volgens de PVV staat de ‘schoonmaaksstraf’ niet in verhouding tot de overtreding. ,,Juist in de Schilderswijk is men gebaat bij law and order’’, stelt raadslid Sebastian Kruis. ,,De politie wordt er al totaal niet serieus genomen en met het uitdelen van dit soort nepstraffen voor ernstige overtredingen ondermijnen zij hun eigen gezag.’’

Effect

Volgens teamchef Hoefkade Jeroen van Marle worden de agenten in zijn team juist aangemoedigd om te kijken naar het effect dat zij willen bereiken. ,,In dit geval ging het om een jongen die nog nooit een bekeuring had gehad, direct bekende dat hij fout zat en berouw toonde. Daarom besloot de agent ertoe om hem het voordeel van de twijfel te geven. We gaan ervan uit dat de jongen hiermee zijn lesje geleerd heeft.’’

Maar mocht de jongen nog een keer dezelfde fout maken, dan krijgt hij volgens de politie wel gewoon een boete.