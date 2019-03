Geen boten door de gracht, maar koetsjes over straat op de 'Pride'

,,Een tocht met koetsen sluit veel meer aan bij het karakter van Den Haag dan een pride met boten'', zegt organisator Ben Manuputty. ,,Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld dat er koetsen door de stad rijden, maar buitenstaanders ervaren het als uniek.‘’



De organisatie van The Hague Pride wil een ingetogen tocht organiseren. ,,Op de koetsen staan travestieten, maar we maken er geen commercieel circus van met opgeplakte namen van grote bedrijven'', zegt Manuputty. ,,De rest van het programma is feestelijk, maar heeft ook een maatschappelijke invulling. Zo komen er tijdens de Pride-dagen films en debatten in Filmhuis Den Haag.‘’



The Hague Pride is de opvolger van het jaarlijkse Rainbow Festival op de Grote Markt. De gebruikelijke onderdelen daarvan, zoals optredens van artiesten en een infomarkt, worden echter verplaatst naar het Buitenhof. Manuputty: ,,We willen niet het zoveelste evenement van de Grote Markt zijn. Het Buitenhof vormt het perfecte decor voor een festival om diversiteit te vieren. Don't Be Afraid To Connect is het thema van The Hague Pride. We hopen dat het door heel de stad wordt gedragen.‘’



Via de website thehaguepride.com presenteert de organisatie de komende weken het complete programma.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!