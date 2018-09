Geen bromsfietsers meer in Haagse winkelstraat

Hercules verheugd met intrekken op complex VCS

17:27 Reitze Winklaar, bestuurslid van Hercules, is verheugd dat zijn club naar het complex van VCS verhuist. ,,Dit is voor ons de beste oplossing. We delen nu een terrein met HMSH en er is de voorbije jaren te veel gebeurd om deze situatie nog langer te laten voortduren.