Geen Buienradar, maar vier keer per dag een weerballon

Max O'Dowd heeft veel aan Den Haag te danken: 'Altijd op de Diepput'

Zijn naam klinkt on-Nederlands, maar Max O'Dowd is 's lands beste batsman in het cricket. En hoewel geboren en voornamelijk opgegroeid in Nieuw-Zeeland, leerde hij toch echt cricketen in Den Haag. Op De Diepput bij HCC. ,,Altijd als ik zeg dat ik in Nederland heb leren cricketen, krijg ik verbaasde reacties."