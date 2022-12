Geen capaciteit voor aanhouden 150 demonstranten, daarom werden ze slechts verplaatst

Opnieuw raak bij scooterver­huur­der in Den Haag: brand in opslag waar accu’s worden opgeslagen

Bij een opslag van deelscooterverhuurder Check in Den Haag is zaterdagavond brand uitgebroken. De brand woedde in een container in de Rivierenbuurt waarin accu’s worden opgeslagen. Eerder dit jaar was er bij hetzelfde bedrijf ook al sprake van brand.

