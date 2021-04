Geen celstraf maar afkickkliniek voor verslaafde Hagenaar na straatroof: ‘Wil eindelijk van die troep af’

Voor elke ploeg in de Korfbal League een passend plan: zo freewheelt Fortuna ook door de play-offs

5 april Fortuna is nog maar één overwinning van de Korfbal League finale in Ahoy vandaan. Winst tegen KZ aanstaande zaterdag in Koog aan de Zaan volstaat. De ploeg van Ard Korporaal en Damien Folkerts won het eerste duel in Delft.