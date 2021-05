Geen celstraf, wel tbs met dwangverpleging voor Haagse steker Malek F. in hoger beroep

Het gerechtshof deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de Syrische vluchteling Malek F.. Op 5 mei 2018 stak hij willekeurig drie mensen neer op straat in Den Haag, die dat ternauwernood overleefden. Het hof verklaarde F. opnieuw volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij krijgt geen celstraf, wel tbs met dwangverpleging.

Het OM eiste eerder ook twaalf jaar cel voor de steekpartijen, maar volgens het hof was F. volledig ontoerekeningsvatbaar. Verder oordeelde het hof dat drievoudige poging tot moord was bewezen en hij met voorbedachte rade handelde.

Tijdens de zaak stond het hof vandaag stil bij de ‘enorme ontwrichting’ die de steekpartij veroorzaakte bij de drie slachtoffers van F.. Er werd gelijk gedacht aan een terroristische aanslag, nadat F. Allah aanriep. Daarom werd hij in eerste instantie verdacht van poging tot moord met een terroristisch motief.

Psychotische toestand

Bij de laatste behandeling van het hoger beroep liet het OM die verdenking vallen. In aanloop naar de steekpartij verkeerde F. mogelijk in psychotische toestand. Hij had het gevoel achtervolgd te worden, werd opgenomen in Parnassia. Maar was de steekpartij vooropgezet en daardoor een poging tot moord? Ja, aldus het hof.

Op 2 mei kocht F. een mes om ‘zich te beschermen’ en zijn ‘achtervolgers’ neer te steken. Dat mislukte. Drie dagen later voltrok het drama zich in Den Haag waarbij drie mensen zwaargewond raakten.

De slachtoffers ondervinden tot op de dag van vandaag grote nadelen van de onverhoedse steekpartij. Zelf vinden ze dat F. (34) hun levens heeft verwoest met zijn ‘monsterlijke daad’. Zo heeft een van hen elke nacht traumatische nachtmerries. Dat de rechtbank de Syriër alleen tbs had opgelegd en geen celstraf, noemden ze shockerend. De rechtbank oordeelde in 2019 dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Het OM ziet in hoger beroep geen bewijs meer voor een terroristisch motief en vroeg hiervoor vrijspraak. In de visie van het OM was F. boos en gekrenkt na het verliezen van zijn woning en ontevreden over zijn behandeling in een GGZ-kliniek. Bovendien was zijn verzoek tot naturalisatie afgewezen. Volgens het OM wilde F. zich laten doodschieten door de politie.

