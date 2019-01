Geen compensatie voor Wateringse voor viskraam Haagse Markt

In een einduitspraak oordeelt de raad dat Vrolijk na verwijdering van haar viskiosk van de Haagse Markt geen recht heeft op compensatie in welke vorm dan ook. Immers, de Wateringse had geen vergunning voor de verwijderde viskiosk, stelt het hoogste bestuursrechtscollege.



Zij had in 2011 de viskiosk overgenomen van de vorige eigenaar die door een slepende ziekte niet langer in staat was de kraam te runnen. Daarbij was zij vergeten een (container)vergunning bij de gemeente aan te vragen. Toen de gemeente besloot om de Haagse Markt op te kalefateren en een groot aantal oude kiosken en kramen te vervangen door meer bij elkaar aansluitende kramen en kiosken, had Vrolijk geen enkele mogelijkheid om dat tegen te houden. De gemeente verwijderde de kiosken en Vrolijk kreeg, zoals anderen wel, daarvoor geen schadevergoeding. Want de kiosk stond niet op haar naam.