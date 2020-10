Geen Decathlon buiten centrum om leegstand te voorkomen

‘Schilders­wijk­voor­stel­ling’ The Nation trekt volle zalen in de Zweedse stad Göteborg

27 oktober Het toneelstuk The Nation van Het Nationale Theater heeft een Zweedse versie gekregen. Afgelopen weekeinde ging het stuk, geschreven door artistiek leider Eric de Vroedt, in première in het Backa Teater in Göteborg.