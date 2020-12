Geen deelscooters in Duindorp en Schilderswijk uit angst voor vernielingen

In Duindorp en de Schilderswijk kan je geen deelscooter van Felyx meer pakken. Het bedrijf heeft de wijken in de ban gedaan na aanhoudend vandalisme. Andere bedrijven trekken hun scooters alleen voor de jaarwisseling terug.

Na de rellen in de Schilderswijk afgelopen zomer nam Felyx het besluit. Vervolgens werd ook Duindorp uit de app verwijderd. ,,Op een gegeven moment wil ik het wel weer gaan proberen", zegt Paul Vaessen, city manager Den Haag bij Felyx. ,,Maar het werd te kostbaar vanwege het vandalisme.” Ook in andere steden, zoals Delft en Rotterdam, schrapte Felyx gebieden omdat er te veel schades waren. Het is nog wel mogelijk om door deze wijken heen te rijden met de scooter.

In de periode rond oud en nieuw zijn er meer deelscooterbedrijven die dit soort maatregelen nemen. ,,Oud en nieuw is lastig voor deelscooters, vanwege overlast van vuurwerk en de mensen op straat die wat meer hebben gedronken”, vertelt Paul van Merrienboer, eigenaar van deelscooterbedrijf Check. ,,We hebben samen met de politie bepaald wat de risicogebieden zijn. Dat kan je nu al zien in de app. Gebruikers kunnen hun rit met de scooter momenteel niet meer eindigen in die gebieden. Zo wordt het gebied door de gebruikers zelf leeggemaakt.” In steden zoals Amsterdam en Rotterdam werkt Check op dezelfde manier.

De Schilderswijk en een deel van Scheveningen hebben geen mogelijkheid om scooters van Felyx te huren.

Ook concurrent Go Sharing heeft het gebied verkleind. ,,Daarnaast hebben we het aantal scooters teruggebracht. Als er de afgelopen periode een scooter binnen kwam voor reparatie hebben we die binnen gehouden”, zegt Lloyd Drop van Go Sharing.

Bij Felyx zijn vanaf 30 december bepaalde wijken niet meer te gebruiken. Het gaat om de Vogelwijk, Kijkduin, Scheveningen, Laak en de Binckhorst. ,,We weten dat daar vaker vandalisme plaatsvindt, daarom hebben we dat besloten”, aldus Vaessen. Op 1 januari kunnen de scooters weer in de wijken worden gebruikt.

Het is niet te doen om de vijfhon­derd scooters in Den Haag allemaal weg te halen

‘Risico van het vak’

Net zoals het openbaar vervoer stopt met rijden, gaan de deelscooters van de drie bedrijven in Den Haag tijdens de jaarwisseling geheel op slot. De scooters zijn dan in geen enkele wijk te gebruiken. ,,We doen dat voornamelijk om rijden onder invloed tegen te gaan”, zegt Vaessen. De Felyxscooters staan op de laatste dag van het jaar vanaf 21.00 uur tot de volgende ochtend stil. ,,De scooters blijven wel op straat staan. Dat is het risico van het vak. Het is niet te doen om de vijfhonderd scooters in Den Haag allemaal weg te halen.”

In de wijken waar de scooters van Check nu nog rijden, zijn ze op 31 december vanaf 22.00 uur niet meer te gebruiken. Op nieuwjaarsdag gaan ze om 10.00 uur van het slot. ,,Normaal staat de service bij ons van 01.00 tot 06.00 uur ‘s nachts uit, dat is nu verlengd”, zegt Van Merrienboer. ,,We proberen rijden onder invloed sowieso tegen te gaan. Als je gepakt wordt met alcohol op, krijg je van ons een boete van 500 euro en word je uit het systeem gehaald.” Ook de scooters van Go Sharing zijn in de nacht van de jaarwisseling niet te gebruiken.

Naast de deelscooters geven ook de gele elektrische bakfietsen van Cargeroo kleur aan Den Haag. De iets meer dan vijftig bakfietsen staan op vaste plekken in de stad en worden tijdens oud en nieuw allemaal weggehaald. ,,We willen niet dat de bak onderdeel wordt van het feest”, zegt Tom Damen van Cargeroo. ,,Het is niet de bedoeling dat er vuurwerk in wordt gegooid. Bovendien moeten de bakken niet dienen als nationale prullenbak. Straks vinden we er allerlei blikjes en afval in.” Om ze schoon te houden, worden de bakfietsen momenteel opgeslagen. Op 2 januari worden ze weer teruggeplaatst.

