Geen deelscooters in Laak en Scheveningen uit angst voor vernielingen

29 december Hoe gezegend zijn wij, wonende in een stad waar de vrije natuur nooit ver weg is. Je zal maar in Noord-Brabant wonen; dan ga je vanzelf met de Kerst wel iets in de fik steken. Ik heb ook geen behoefte gehad om op vakantie te gaan. Het enige land waar ik dit jaar ben geweest is Videoland.