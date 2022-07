Geen doorverwijzing nodig voor het ziekenhuis: met weinig middelen trekt Paula in bij de huisartsenpost

Het Plein van Welzijn in hartje ‘s-Gravenzande is een van de vier plekken in de regio waar Paula de Ruiter met haar vaatkliniek is neergestreken. Ze houdt praktijk in de kelder van het gezondheidscentrum waar tot voor kort een bankfiliaal was gevestigd. De inrichting is sober. Ze heeft inderdaad weinig nodig om cliënten te helpen met vaatproblemen als etalagebenen, spataderen, verwijdingen van slagaderen of vaatlijden bij diabetes. Mijn Kliniek brengt ziekenhuiszorg op huisartsenlocaties, een ontwikkeling die de komende jaren - zo is de verwachting - verder zal toenemen.