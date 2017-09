Geen editie van Ere-Escorte Cavalerie slaat Harry over

VideoHarry Kampen rijdt altijd mee in het Ere-Escorte Cavalerie, dat de koning begeleidt op Prinsjesdag. Zelfs toen hij een gebroken been had. 'Ik zei tegen de dokter: 'Ik heb een afspraak met de koningin. Ik zal eerder sterven dan deze afspraak afzeggen.'