UPDATE Politie: heftig ongeval A12 veroorzaakt door spookrijder

15 november Op de A12 tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug is aan het eind van de ochtend een ernstig ongeval gebeurd waarbij volgens de politie vijf mensen gewond zijn geraakt, waaronder een kind. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Een spookrijder was de aanleiding voor het ongeluk was waarbij in totaal vier auto's betrokken waren.