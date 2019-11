Geen enkel Haags café in top 100 van horecablad

Zonde, vindt Eline van Urk Dam, eigenaresse van Huppel The Pub en dit jaar één van de juryleden van de befaamde Top 100. ,,Omdat we in de hoofdjury zaten en de vijf beste cafés beoordeelden, mochten we met Huppel niet meedoen”, legt ze uit. ,,Dat geen enkel ander Haags café in de top staat, is zonde. Ik denk dat kroegbazen te bescheiden zijn om zich aan te melden, of er heerst een angst om de top niet te halen. Bovendien verschuilen sommige mensen zich achter het feit dat ze het ‘gek vinden’ dat ze inschrijfgeld moeten betalen. Maar dat is heel normaal: hierdoor doen alleen zaken mee die écht mee willen doen, en je sluit vriendjespolitiek uit.”