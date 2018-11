Geen Escher in de Ambassade

De eerste gedachte is niet altijd de beste. Zo zou je het gebouw ook terug kunnen geven aan de stad. Je zou er iets moois mee kunnen doen voor de gemeenschap, die decennialang tegen een plek aan moest kijken die op z’n zachtst gezegd unheimlich was.



Er waren vergevorderde plannen voor een culturele bestemming. Het Escher Museum, thans gevestigd in het voormalige paleis aan het Lange Voorhout, past vreemd genoeg heel goed bij de oude ambassade. Zowel het werk van Escher als het gebouw van architect Marcel Breuer hebben een onwerkelijke symmetrie.



Dat besef drong ook door tot het IJspaleis, waar enthousiast aan een masterplan werd gesleuteld. Anderhalf jaar lang, met tien mensen, onder wie een club duurbetaalde ambtenaren. Er ontvouwde zich een blauwdruk voor een nieuw Escher Museum. Bovendien zou een dure verhuizing niet nodig zijn, want de panden liggen op ejaculatieafstand van elkaar. Alles leek in kannen en kruiken, tót het nieuwe college van b en w dit jaar aan de slag ging en iets heel anders voor ogen kreeg bij de Amerikaanse ambassade: dollartekens.



De stenen, zo is nu verordonneerd, worden verkocht aan de hoogste bieder. Men hoopt op een bedrag van 11 miljoen euro. De nieuwe eigenaar heeft wél een restrictie aan de broek hangen: hij of zij moet een invulling aan het pand geven die ‘een bijdrage levert aan het Museumkwartier’. De gemeente laat het over aan de markt. Gemiste kans.