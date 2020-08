Geen excuus voor de carnivoor bij deze bijzondere toko

Er zit wat leuks, wat bijzonders in de Prins Hendrikstraat, zo gaat de buzz al een poosje in Den Haag. Nu gebeurt dat op horecagebied in de Zeeheldenbuurt wel vaker maar dit moet bijzonder zijn in de zin van uniek. Er is hier een Indonesische toko opengegaan waar louter vegetarische en veganistische gerechten worden verkocht met klassieke recepten als inspiratiebron. Ze hebben er hun eigen ‘vlees en vis’ ontwikkeld.