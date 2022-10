Geen feestje op Spaanse ambassade voor Nederlands personeel: ‘Wie kijkt er naar ons om?’

Amper thuiswer­ken en minder salaris bij ziekte: medewer­kers Spaanse ambassade leggen werk uit onvrede neer

Medewerkers van de Spaanse ambassade en het consulaat in Nederland leggen dinsdag 3 mei een dag hun werk neer uit onvrede over hun arbeidsvoorwaarden. Het salaris van de medewerkers is in dertien jaar tijd slechts één keer verhoogd (met 1,88 procent). Ook is er onvrede over het thuiswerkbeleid, de combinatie met hun gezinsleven en het korten op hun salaris bij ziekte.

