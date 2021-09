Geen gedoe meer met verschillende ov-apps: ANWB weet de snelste route door Den Haag

Nieuwe landelijke partijen storten zich op Den Haag: ‘Ik vind het helemaal niks’

30 augustus Een Europese politieke beweging die meedoet aan de lokale verkiezingen in Den Haag? Belachelijk, vindt Peter Bos van de Haagse Stadspartij. ,,Volt heeft helemaal niks toe te voegen aan wat er lokaal al is. Straks krijgen we ook de BoerenBurgerBeweging nog in de Haagse raad.’’