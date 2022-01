Dat zou mooi zijn. Geen gehannes meer met meegebrachte drank in veldflessen en zelf gesneden blokjes kaas en worst. ‘De horeca open en snel ook. We moeten weer kleur op de wangen krijgen’, adviseert Elsje. ‘En de cultuur dan?’, opper ik. ‘Linkse hobby’, snoeft Ome Ed. ‘Ik ga liever weer naar ADO’. Ik reageer geïrriteerd. ‘Zonder kunst of cultuur blijft de werkelijkheid over en de meeste mensen kunnen de werkelijkheid niet aan. Zoals de afgelopen twee jaar maar weer eens is bewezen. Trouwens, voetbal is ook cultuur.’ Dit argument maakt geen indruk op Ome Ed. ‘Als je het tegen mij heb, heb ‘ie het ook tegen me reet en die heb d’r schijt an.’