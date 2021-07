Geen grote demonstraties en evenementen, maar sporters en een derde meer afval op Malieveld

Wie herinnert zich niet de rijen tractoren die richting het Malieveld reden om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. In 2019 was er meerdere keren sprake van, zoals op 16 oktober dat jaar, toen het grasveld zwaar beschadigd raakte. Of neem de Amerikaanse popzangeres P!NK, die dat jaar naar Den Haag afreisde om op het Malieveld haar duizenden fans toe te zingen.

Wát een verschil met het afgelopen jaar. Grootschalige demonstraties mochten niet, door festivals en evenementen werd een streep gehaald. Alles om het aantal coronabesmettingen zoveel mogelijk naar beneden te krijgen. Protesteren mocht dan nog wel, maar een tijdlang gold hiervoor wel een maximum van honderd aanwezigen.

Voor het Malieveld zelf was dat eigenlijk wel eens goed. Het Malieveld is sterk, het kan wel tegen een stootje, maar het gras heeft zo nu en dan wat rust nodig. ,,Als het Malieveld een persoon was geweest en je zou vragen welk jaar heftiger was, zou het veld 2019 zeggen’’, zegt boswachter Mark Kras. ,,Dat was een stuk zwaarder. Letterlijk. Toen kwamen er grote voertuigen over het Malieveld gereden. De schade en de impact daarvan waren groot.”

De schade die de demonstrerende boeren aanrichtten, herstelden ze overigens grotendeels zelf.

Meer gras

Wie nu over het veld loopt, ziet dat dat jaartje zonder zware voertuigen veel goed heeft gedaan. Geen diepe groeven in de grond en geen platgereden grassprieten. ,,Ja, het afgelopen jaar is het veld goed hersteld van 2019’’, bevestigt Kras. ,,Je ziet dat de grasmat een stuk dichter is. De wortels zijn beter uitgezet. En er is meer gras per vierkante decimeter.”

Het heeft het veld weerbaarder gemaakt, zo constateerde Kras bij de op - en afbouw voor Veteranendag. ,,Er is wel schade aangericht, maar het gras herstelt zich nu makkelijker dan in 2019. Toen werd het Malieveld continue belast. Zwaar belast.”

Nagenoeg leeg

Je daar nu een voorstelling van maken is bijna niet te doen. Op deze ietwat druilerige middag is het Malieveld nagenoeg leeg. Op de skatebaan staan drie mensen. Twee van hen op een skateboard, de ander met een BMX. Er zijn geen toeschouwers om te imponeren. Elastische trucjes blijven dan ook uit.

Helemaal aan de andere kant van het veld staat een klein groepje mensen. Een man of zeven en ze zijn overduidelijk aan het sporten. Een meisje met haar bruine haren in een staart springt op en neer. Ze buigt door haar knieën, legt haar handen op de grond, om vervolgens omhoog te springen met de armen in de lucht. De anderen volgen haar bewegingen.

2020 was het jaar waarin er geen grootschalige evenementen waren op het Malieveld. Door de coronapandemie werd het grasveld opeens anders gebruikt. Haar rol is veranderd, merkt ook de boswachter op. ,,Nu komen er mensen picknicken of voetballen met hun gezin of met een groepje vrienden. er zijn meer personal coaches, er zijn hele sportscholen buiten.”

Een goede ontwikkeling, vindt hij persoonlijk. ,,Buiten sporten is ook veel gezonder dan in zo’n bedompt hok met harde muziek op, toch? Op het Malieveld sta je lekker buiten en luister je naar de vogels. Maar ja, ik ben boswachter, dus ik adviseer mensen sowieso om naar buiten te gaan. Daar is veel meer te beleven.”

Recreatieveld

Het Malieveld werd tijdens de lockdowns steeds meer gebruikt als recreatieveld. Er was genoeg ruimte voor iedereen. Maar dat had ook weer zo zijn nadelen. Wie op warme dagen met pizza’s en een wijntje op het veld dineerde, kon het afval vervolgens nauwelijks kwijt in de volle prullenbakken. Regelmatig werd rotzooi dan op het gras achtergelaten. Zelfs zó veel dat er een derde meer afval werd opgeruimd dan in 2019.

,,Er lag opvallend veel afval van fastfood en ook veel lege blikjes energiedrank. Mensen die slecht voor hun binnenkant zorgen leken dat ook voor de buitenkant te doen. Dat viel wel op.”

In de maanden dat de horeca gesloten was, nam ook het aantal to go-bekertjes op het veld toe. Evenals de hoeveelheid gebruikt toiletpapier. ,,Ja, die dichte restaurants en cafés speelden wel een rol.” Het nabijgelegen Haagse Bos werd praktisch als toilet gebruikt. ,,Daar lag steeds meer wc-papier’’, weet de boswachter. ,,Alles was dicht. Dan ben je aangewezen op kantoor of je moet naar huis,als er geen horeca open is. En met hoge nood... Maar dat nam op een gegeven moment ook wel weer af. Mensen leren snel wat dat betreft.”

Voorbij

Nu is de adempauze voorbij, versoepelingen zijn ingevoerd. Mensen die op het Malieveld met vrienden afspraken, zijn nu in kroeg of discotheek te vinden. De boeren hebben voor deze woensdag een nieuwe demonstratie aangekondigd. De CPC-loop staat op de planning.

Verlangt Kras al terug naar dat rustige coronajaar? Niet echt, zo blijkt. ,,Ik heb altijd wel de neiging om naar de toekomst te kijken. En ik ben benieuwd wat er nog op ons pad gaat komen. Hier zijn grote artiesten geweest. Coldplay, Bruce Springsteen, P!NK. Zo gaaf dat je als boswachter op zo’n plek mag werken. Het is een uniek stukje Nederland.”

Feitjes over het Malieveld -Het veld is 250 bij 180 meter. Dat maakt het Malieveld 45.000 vierkante meter groot. -Het maaien ervan duurt twee tot drie uur. ,,Dat is binnen een halve dag gebeurd.” -In 2019 waren er elf evenementen en negen demonstraties op het Malieveld. In 2020 twee evenementen en 22 demonstraties. -Het Malieveld ontstond per toeval aan het einde van de zestiende eeuw. De Spanjaarden hadden hout nodig voor een stadswal en kapten bomen op het stukje grond dat toen nog een onderdeel van het Haagse Bos vormde. Door overvloedige regenval spoelde nadien vruchtbare grond weg en werd het als vanzelf de grasvlakte die het nu nog steeds is. Een grasvlakte die al vrij snel de naam ‘Malieveld’ kreeg - met dank aan spelers van een in de late middeleeuwen geliefd spel dat de geschiedenis is ingegaan als voorloper van de golfsport.

