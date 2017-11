Geen grote festivals in Westbroekpark? Partijen zijn tegen 'uitsterfbeleid'

,,We willen het aantal festivals niet zo beperken tot twee'', zei PvdA-raadslid Lobke Zandstra vanochtend in een commissiedebat over de nieuwe plannen voor het groen van de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark. ,,Het hoeft echt niet op alle dagen feest te zijn, maar misschien wel meer dan de twintig van dit plan. Op andere plekken in de stad beperken we reuring ook niet zo.''

Parkplan

De Parade

De opstellers van de visie vinden het aantal grote evenementen met De Parade en het Food Truck Festival meer dan genoeg. Sterker: als één van beide festivals stopt, moeten er geen nieuwe massale (meer dan duizend bezoekers) evenementen komen. In plaats daarvan kunnen dan meer kleine festivals georganiseerd worden. Die moeten dan wel beperkt worden tot twintig dagen en zeventien avonden per jaar.



Verschillende partijen willen liever meer ruimte voor feestjes. Behalve de PvdA benadrukten ook Groep de Mos en het CDA dat tijdens het debat: ,,We zijn tegen dit voorgestelde uitsterfbeleid'', zei CDA'er Cees Pluimgraaff.



Wethouder Boudewijn Revis (VVD) blijft niettemin achter de denktank staan: ,,We hebben hen niet voor niks gevraagd om een visie. Als we daarvan afwijken, is het een lege huls.''



De oppositiefractie van Partij voor de Dieren ziet juist liefst helemaal geen festivals in het groen naast Madurodam. ,,Dit is geen evenemententerrein'', zei raadslid Christine Teunissen. ,,Er zitten zoveel diersoorten, er is zoveel natuur: die zijn gebaat bij rust en stilte.''